Penjabat Presiden Korsel Belum Buat Keputusan untuk Calonkan Diri dalam Pemilu Presiden

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo dilaporkan telah menyatakan bahwa ia "belum" memutuskan apakah akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum 3 Juni.Dalam wawancara dengan harian Inggris, The Financial Times yang dirilis pada hari Minggu (20/04), Han menanggapi dengan "tidak berkomentar" ketika ditanya apakah ia mempertimbangkan untuk mencalonkan diri.Mengenai tarif Amerika Serikat (AS), Han mengatakan bahwa Korea Selatan tidak akan "melawan" tarif tersebut, dan menekankan bahwa Seoul bertujuan untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua negara.Han menyebutkan bahwa Korea Selatan terbuka untuk membahas cara-cara untuk mengurangi surplus perdagangannya, termasuk dengan membeli gas alam cair dan pesawat komersial AS.Han mengisyaratkan kesediaan untuk membuka kembali kesepakatan pembagian biaya pertahanan, tergantung pada situasi dan keadaan. Ia juga menyarankan bahwa peningkatan kerja sama dalam pembuatan kapal angkatan laut dapat memperkuat aliansi AS.