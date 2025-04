Dampak Tarif AS, Volume Perdagangan Emas di Korsel Naik 4,4 Kali Lipat

Photo : YONHAP News

Volume perdagangan emas di Korea Selatan meningkat lebih dari empat kali lipat tahun ini di tengah meningkatnya ketidakpastian seputar tarif Amerika Serikat (AS).Menurut data dari Bursa Korea pada hari Minggu (20/04), volume perdagangan rata-rata harian satu kilogram emas di Korea Selatan sebesar 50,91 miliar won hingga hari Jumat (18/04).Ini menandai peningkatan 341 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang mencerminkan pertumbuhan 4,4 kali lipat.Pada akhir Desember, angka tersebut mencapai 19,43 miliar won. Kemudian di bulan awal tahun 2025, naik di atas 25 miliar won dan melonjak 80,91 miliar won pada bulan Februari.Lonjakan ini sangat kontras dengan penurunan 3,33 persen dalam volume perdagangan harian pasar saham domestik, yang turun dari 19,13 triliun won tahun 2024 menjadi 18,47 triliun won tahun ini.Peningkatan volume perdagangan emas disebabkan oleh melonjaknya harga emas, dengan harga emas berjangka untuk pengiriman Juni di New York Mercantile Exchange mencapai 3.328,4 dolar AS per ons pada hari Kamis (17/04).