Ekspor Korsel Turun 5,2% pada Periode 1-20 April 2025

Berdasarkan data yang dirilis pada hari Senin (21/04) Ekspor Korea Selatan turun 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya dalam 20 hari pertama bulan April 2025.Menurut data dari Layanan Bea Cukai Korea, pengiriman keluar negeri mencapai 33,87 miliar AS pada periode tanggal 1-20 April. Angka turun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat mencapai 35,75 miliar dolar AS.Impor juga ikut turun 11,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 34 miliar dolar AS dalam periode yang sama, mengakibatkan defisit perdagangan sebesar 1 miliar dolar AS.Sementara pada Maret bulan lalu, ekspor Korea Selatan naik 3,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 58,3 miliar dolar AS.