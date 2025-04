Menteri Keuangan Berangkat ke AS Membahas 2+2

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Choi Sang-mok berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri pembicaraan mengenai “2+2”, yang berkaitan dengan kebijakan tarif.Choi berangkat sekitar pukul 10.30 pagi hari Selasa (22/04) dari Bandara Internasional Incheon. Sebelum berangkat, menteri Choi, menyatakan tekadnya untuk memperkuat aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat. Saat ditanya apakah Presiden AS Donald Trump akan hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut, Choi memilih untuk tidak memberikan komentar.Sementara, Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Ahn Duk-geun dijadwalkan berangkat ke AS pada hari Rabu.Choi dan Ahn, yang bersama-sama memimpin delegasi Korea Selatan, akan melakukan diskusi secara langsung di Washington dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada hari Kamis (24/04) pukul 21.00 waktu Korea.Ini akan menjadi pertemuan tatap muka pertama antara Choi dan Bessent, yang memimpin negosiasi tarif AS. Kedua belah pihak diharapkan untuk bertukar pandangan tentang program dan perkembangan negosiasi tarif.Selain itu, Menteri Choi juga dijadwalkan akan menghadiri pertemuan Menteri Keuangan G20 yang digelar di AS.