Perusahaan Besar Korsel Berikan Sumbangan Signifikan untuk Danai Pelantikan Trump

Perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan dilaporkan memberikan sumbangan yang signifikan untuk mendanai pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.Menurut sebuah dokumen yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Federal AS pada hari Minggu (20/04), Hyundai Motor dan Hanwha masing-masing menyumbangkan satu juta dolar AS untuk pelantikan Trump pada bulan Januari.Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Samsung Electronics, melalui anak perusahaan lokalnya Samsung Electronics America, memberikan sumbangan dalam bentuk barang senilai 315 ribu dolar AS pada tanggal 13 Januari, tanpa merinci rincian sumbangan nonmoneter tersebut.Samsung Electronics menyumbangkan 100 ribu dolar AS untuk mendanai pelantikan pertama Trump pada tahun 2017.Hyundai menyumbangkan satu juta dolar AS melalui anak perusahaannya di AS, Hyundai Motor America pada tanggal 6 Januari, sementara Hanwha Defense USA dan Hanwha Q Cells America masing-masing menyumbangkan 500 ribu dolar AS.Panitia pelantikan Trump dilaporkan mengumpulkan dana sebesar 239 juta dolar AS, lebih dari dua kali lipat jumlah yang dikumpulkan untuk pelantikannya yang pertama pada tahun 2017.