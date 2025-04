Menkeu Korsel Tiba di AS untuk Pembicaraan Perdagangan dengan Pemerintahan Trump

Photo : KBS News

Menteri Keuangan Korea Selatan, Choi Sang-mok telah tiba di Amerika Serikat (AS) untuk mengadakan pembicaraan perdagangan dengan pemerintahan Trump.Saat tiba di Bandara Internasional Dulles pada hari Selasa (22/04), menteri keuangan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa tujuannya datang ke AS adalah memulai diskusi untuk semakin memperkuat aliansi antara Korea Selatan-AS.Choi dijadwalkan menghadiri pertemuan menteri keuangan G20 yang ditetapkan pada hari Rabu (23/04) dan Kamis (24/04) dan pembicaraan "2+2" yang melibatkan pejabat keuangan dan perdagangan teratas dari Korea Selatan dan AS pada hari Kamis.Choi dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan, Ahn Duk-geun akan duduk untuk melakukan pembicaraan di Washington dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer pada hari Kamis yang akan datang.Cho berjanji akan berusaha sebaik-baiknya dalam perundingan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia akan mendengarkan dengan saksama apa yang menjadi minat pihak AS, dan berencana untuk secara aktif menjelaskan posisi Seoul, yang akan membantu kedua belah pihak dan memungkinkan mereka untuk memperluas pemahaman bersama.