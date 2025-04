Kardinal Lazarus You Asal Korsel Jadi Salah Satu Kandidat untuk Paus Berikutnya

Photo : YONHAP News

Kardinal Lazarus You Heung-sik, pejabat tingkat menteri pertama Korea Selatan di Vatikan, telah ditetapkan sebagai salah satu kandidat utama untuk paus berikutnya oleh harian terbesar di Italia, Corriere della Sera.Pada hari Selasa (22/04), harian Italia mencantumkan 12 kandidat yang berpotensi menjadi pengganti Paus Fransiskus menjelang konklaf.You telah menjabat sebagai prefek Vatikan untuk Departemen Pendeta sejak tahun 2021 dan berada di urutan kesebelas dalam daftar surat kabar tersebut setelah Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina.Surat kabar tersebut menyoroti upaya You untuk mencapai rekonsiliasi antara dua Korea sebagai anggota gerakan Focolare internasional yang berasal dari Italia.Pada usia 73 tahun, Kardinal You memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam konklaf mendatang dan juga berpotensi dipilih sebagai paus.