Militer AS Menggelar Latihan Respons Senjata Nuklir Pertama Di Korsel

Photo : YONHAP News

Unit khusus militer Amerika Serikat yang bertugas menangani senjata nuklir dan pemusnah massal (WMD) baru-baru ini menggelar pelatihan yang mensimulasikan situasi serangan nuklir untuk pertama kalinya di Korea Selatan.Pasukan AS di Korea Selatan (USFK) menyatakan bahwa Komando Respons Nuklir dan WMD Angkatan Darat AS (USANCA) telah melakukan pelatihan bersama pada tanggal 15-16 April di Markas Komando Strategis Militer Korea Selatan. Ini merupakan persiapan respons militer jika terjadi serangan nuklir dari musuh.Latihan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan saat melaksanakan operasi militer menghadapi penggunaan atau potensi penggunaan senjata nuklir. Pelatihan tersebut juga mencakup diskusi mengenai peran militer Korea Selatan dalam skenario operasional tersebut.USFK juga menuturkan bahwa pelatihan kali ini dapat diterapkan secara langsung dalam latihan meja (Table-Top exercise/TTX) dan war game yang melibatkan integrasi konvensional dan nuklir (CNI) antara Korea Selatan dan AS sebagai sekutu.