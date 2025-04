Menteri Perdagangan: Korsel Bertekad Menghapus Tarif Resiprokal AS

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Ahn Duk-geun mengatakan bahwa pemerintah bertujuan untuk menghapus pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Selatan dalam pembicaraan perdagangan dengan AS nanti.Menteri Ahn menyampaikan hal tersebut kepada wartawan pada hari Rabu (23/04) setibanya di Bandara Internasional Dulles di dekat Washington D.C. untuk menghadiri perundingan “2+2” yang melibatkan pejabat tinggi keuangan dan perdagangan dari Korea Selatan dan AS.Ahn mengatakan bahwa pada dasarnya, tujuan Seoul adalah agar pengenaan tarif resiprokal oleh AS dihapuskan, dan berencana untuk mengupayakan penangguhan tarif tersebut dalam perundingan.Mengenai tarif mobil, menteri mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin, dengan mencatat bahwa tarif baru tersebut menyebabkan masalah besar bagi perdagangan bilateral.Ahn mengatakan, melalui konsultasi mengenai berbagai rencana kerja sama industri, pemerintah akan berusaha untuk memastikan bahwa masalah tarif tidak akan semakin besar di antara kedua negara. Ia juga berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kepentingan nasional dan industri Korea Selatan.Ahn dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan duduk untuk berunding di Washington dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada hari Kamis (24/04) pukul 21.00 waktu korea.