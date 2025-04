Korsel dan AS Sepakat Upayakan 'Paket Juli' untuk Tarif dan Isu Lainnya

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun paket kesepakatan mengenai tarif AS dan isu-isu kerja sama ekonomi pada awal Juli.Menteri Keuangan Choi Sang-mok mengumumkan kesepakatan tersebut pada hari Kamis (24/04) setelah pembicaraan perdagangan “2+2” yang diikuti oleh Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Ahn Duk-geun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer di Washington DC.Choi mengatakan bahwa kedua belah pihak telah membentuk kesepakatan bersama bahwa Korea Selatan akan menyiapkan “Paket Juli” untuk penghapusan tarif sebelum 8 Juli ketika penundaan resiprokal selesai. Keduanya akan terus melakukan pembicaraan mengenai tarif, langkah-langkah non tarif, keamanan ekonomi, investasi dan kebijakan devisa.Menteri keuangan mengatakan bahwa Seoul meminta pengertian dari AS bahwa proses tersebut dapat dipengaruhi oleh jadwal politik Korea Selatan, undang-undang perdagangan domestik dan kebutuhan untuk bekerja sama dengan Majelis Nasional.Kedua belah pihak sepakat untuk segera mengadakan konsultasi tingkat kerja antara Kementerian Industri Korea Selatan dan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).Kedua negara juga akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi tambahan ketika Greer mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri Pertemuan Kerja Sama Menteri Perdagangan Ekonomi Asia Pasifik yang akan diadakan pada tanggal 15-16 Mei.