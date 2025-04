Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk mendorong tercapainya 'paket kesepakatan' yang mencakup penghapusan tarif impor AS terhadap produk Korea Selatan, serta peningkatan kerja sama industri antara kedua negara.Namun pertemuan perdana yang digelar selama sekitar satu jam hanya fokus pada saling menyampaikan permintaan serta posisi masing-masing pihak, daripada menghasilkan capaian yang konkret.Upaya negosiasi akan dilaksanakan hingga awal bulan Juli mendatang, setelah gelaran pemilihan presiden baru Korea Selatan yang dijadwalkan pada tanggal 3 Juni.Wakil Perdana Menteri Urusan Ekonomi Korea Selatan Choi Sang-mok menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan “2+2” yang digelar di Washington D.C. pada hari Kamis (24/04) waktu setempat. Pertemuan "2+2" dihadiri oleh Choi, bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Ahn Duk-geun dari pihak Korea Selatan, serta Menteri Keuangan AS Scott Besent dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer.Pemerintah Seoul menuturkan hasil pembicaraan tersebut dalam jumpa pers. Dalam keterangannya kepada media, pihak Korea Selatan mengusulkan agar kedua negara bersama mencari langkah kerja sama yang saling menguntungkan, sambil menegaskan kepada pihak AS bahwa Korea Selatan adalah mitra yang dapat diandalkan.Terlebih lagi, delegasi Korea Selatan memaparkan visi dan komitmen kerja sama pada sektor industri galangan kapal dan pengembangan gas alam cair, yang menjadi sorotan utama Amerika, sehingga diperlukan pembebasan atau pengecualian tarif yang saat ini dikenakan terhadap produk Korea Selatan.Wakil PM Choi mengakui bahwa keduanya justru mencapai kesepahaman demi membuat kesepakatan mengenai penghapusan tarif, sebelum masa penangguhan tarif resiprokal berakhir pada tanggal 8 Juli mendatang.Menteri Keuangan Scott Besent pun mengatakan bahwa konsultasi perdagangan dengan Korea Selatan membawa usulan terbaik, negosiasi berpotensi untuk berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan.