Photo : YONHAP News

The New York Times (NYT) merilis 18 'momen terbesar' untuk menandai ulang tahun ke-20 YouTube pada hari Rabu (23/04) waktu setempat.Lagu "Gangnam Style" milik penyanyi asal Korea Selatan, PSY dan video lagu anak-anak "Baby Shark" masing-masing dinobatkan sebagai beberapa 'momen penting' yang menandai perjalanan 20 tahun platform video terbesar di dunia, YouTube.The New York Times menyebut bahwa PSY adalah penyanyi sekaligus rapper Korea Selatan yang merilis video musik lagu “Gangnam Style”. Setelah diunggah pada bulan Juli 2012, hingga akhir tahun, video tersebut menjadi video pertama di internet yang berhasil menembus 1 miliar kali penayangan.Mengenai “Baby Shark”, media tersebut menjelaskan bahwa penaklukan dunia dimulai secara diam-diam, yang bermula ketika perusahaan konten anak-anak asal Seoul, SmartStudy, mengunggah video lagu tersebut ke YouTube pada bulan November 2015 melalui merek Pinkfong.NYT juga mencantumkan konten “Squid Game” versi YouTuber MrBeast, yang memiliki lebih dari 200 juta pengikut atau subscribers, ke dalam daftar 18 momen penting dalam perjalanan YouTube.Selain itu, pada saat acara juga diputar video sederhana berjudul "Me at the zoo." Video ini merupakan video pertama yang diunggah di YouTube oleh salah satu pendirinya, Jawed Karim.Tak ketinggalan, penyanyi asal Kanada, Justin Bieber menjadi bintang global berkat videonya yang diunggah di saluran YouTube. Penampilan pembawa acara talkshow di Amerika Serikat Conan O'Brien dalam konten "Mukbang" di YouTube juga dipilih sebagai salah satu momen penting dalam sejarah platform tersebut.