Trump: Biaya Pertahanan Bukan Bagian Dari Negosiasi Tarif

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menegaskan tidak akan melibatkan isu militer dalam perundingan apapun, sambil mengisyaratkan bahwa isu biaya pertahanan dan tarif akan didiskusikan secara terpisah dengan Korea Selatan dan negara lain.Menurut laporan media asing termasuk Associated Press (AP), Presiden Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (25/04) waktu setempat menyatakan bahwa negara-negara lain sudah menjadi kaya melalui AS, apalagi AS telah menjaga militer mereka.Trump melanjutkan terdapat negara-negara yang mereka lindungi, namun tetap tidak dapat memberikan perlakuan yang adil kepada AS dalam perdagangan. Selanjutnya ditegaskan bahwa isu militer adalah topik lain yang akan dibicarakan secara terpisah, dan tidak akan membahasnya dalam negosiasi apa pun.Pernyataan Trump serupa mengindikasikan bahwa ke depannya, negosiasi tarif dan biaya pertahanan berpotensi akan dilaksanakan secara terpisah.