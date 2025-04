Tak Hanya Konten, Kini Karya Sastra Korsel Menarik Perhatian Pemuda Oman

Photo : KBS News

Sastra Korea Selatan berhasil menarik para pembaca di sebuah acara pameran buku internasional Muscat International Book Fair yang digelar di Oman, Timur Tengah.Di pagelaran yang berlangsung tanggal 24 April tersebut, karya dari novelis Korea Selatan, Han Kang mendapat banyak sorotan. Selain itu, karya penulis lain berupa esai oleh Baek Se-hee berjudul "I want to die but I want to eat tteokbokki" dipesan dalam jumlah besar.Anak muda Oman yang terbiasa pada konten Korea Selatan, kini semakin memperluas minat mereka ke sastra dan animasi. Banyak juga pemuda yang menaruh minat tinggi pada buku yang diterbitkan dari Korea Selatan.Namun sayangnya ada keterbatasan distribusi buku-buku Korea Selatan sehingga sulit ditemukan di toko buku umum. Kondisi pembelajaran bahasa Korea setempat yang kurang memadai juga menjadi salah satu kendala.Selain itu, webtoon Korea Selatan juga berhasil mendapatkan ketenaran tinggi di acara kali ini.Menurut para pakar, pihaknya menegaskan di dalam acara pameran kali ini bahwa gelombang Korea atau Hallyu tidak hanya memberikan konten seputar Korea Selatan, tetapi diperluas hingga ke bidang bahasa dan sastra.