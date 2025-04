Penari Balet Pria Jeon Min-chul Menang di Youth America Grand Prix

Photo : YONHAP News

Korea National University of Arts pada hari Senin (28/04) menyatakan bahwa penari balet Jeon Min-chul meraih penghargaan utama di Youth America Grand Prix di Amerika Serikat (AS).Jeon yang berkompetisi dalam kategori balet senior putra berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam babak final yang digelar di Tampa, Florida, AS pada hari Minggu (27/04) waktu setempat.Dengan kesuksesan kali ini, dia menjadi penari Korea Selatan kelima yang menang di Youth America Grand Prix.Youth America Grand Prix merupakan ajang kompetisi balet terbesar di dunia yang dibentuk pada tahun 2000 lalu. Kompetisi ini biasanya diikuti oleh penari berusia 9 hingga 20 tahun.Jeon Min-chul merupakan mahasiswa dari Korea National University of Arts dan akan bergabung dengan The Mariinsky Ballet, Rusia.