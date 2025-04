Animasi Korsel

Photo : YONHAP News

Sebuah animasi Korea Selatan mencatat rekor tertinggi diantara film Korea Selatan yang dirilis di Amerika Serikat (AS).Menurut situs perfilman setempat, karya film animasi berjudul "The King of Kings" telah meraup keuntungan sebesar 54,5 juta dolar Amerika dalam 17 hari setelah ditayangkan pada tanggal 11 April lalu di Amerika Serikat.Rekor tersebut melampaui hasil keuntungan yang telah diraih oleh film berjudul "Parasite" dari sutradara Bong Joon-ho selama 60 minggu.Animasi "The King of Kings" yang diadaptasi dari "The Life of Our Lord" karya Charles Dickens, mendapat reaksi baik dari penonton setempat melalui kisah kehidupan Yesus Kristus karena menampilkan visual yang sangat baik.Media-media setempat melaporkan bahwa popularitas animasi tersebut akan terus berlanjut hingga jangka panjang.Sementara di Korea Selatan, animasi "The King of Kings" akan dirilis secara resmi pada musim panas tahun ini.