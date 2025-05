Seoul Bantah Bessent, Menolak Klaim Bidik Kesepakatan Demi Keuntungan Kampanye

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menyatakan bahwa kerangka kesepakatan dagang dengan Korea Selatan mulai terbentuk.Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih untuk menandai 100 hari pertama pemerintahan Trump pada hari Selasa (29/04), Bessent menyinggung negosiasi yang sedang berlangsung dengan Seoul.Menteri Keuangan AS juga berpendapat bahwa Korea Selatan ingin menyelesaikan kesepakatan sebelum pemilihan presiden mendatang, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan kampanye.Penjabat Presiden Han Duck-soo diperkirakan akan mencalonkan diri dalam pemilihan 3 Juni. Para pengkritiknya menduga ia mengambil keuntungan dari status kepemimpinan sementaranya untuk memperkuat tawaran yang belum diumumkan saat ini.Meski Han berada dalam posisi yang canggung, Kementerian Keuangan di Seoul membantah komentar Bessent. Dalam sebuah pernyataan disampaikan bahwa tidak ada pesan seperti itu yang disampaikan kepada AS ketika kedua belah pihak bertemu di Washington minggu lalu.Kementerian tersebut mengatakan bahwa selama pembahasan perdagangan "2+2", Seoul hanya meminta AS untuk mempertimbangkan situasi politik Korea Selatan dan kebutuhan berkomunikasi dengan Majelis Nasional selama negosiasi di masa mendatang.