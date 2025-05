Trump Junior Tinggalkan Korsel Setelah Bertemu Para Pebisnis

Photo : YONHAP News

Donald Trump Jr., putra sulung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, telah meninggalkan Korea Selatan setelah menyelesaikan kunjungan resminya.Trump Jr. berangkat kembali ke AS Kamis (01/05) dini hari melalui Bandara Internasional Incheon dengan pesawat pribadi setelah berada di Seoul sejak 29 April atas undangan Chung Yong-jin, Ketua Grup Shinsegae.Selama kunjungannya, Trump Jr. mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pebisnis utama Korea Selatan di sebuah hotel di kawasan Gangnam, Seoul.Karena tingginya tingkat keamanan, isi pembicaraan tersebut tidak diketahui, tapi kalangan industri memperkirakan topik utamanya mencakup kerja sama ekonomi Korea Selatan dan AS dan minat bisnis perusahaan Korea Selatan di pasar AS.Meskipun tidak menjabat posisi resmi di pemerintahan, Trump Jr. tetap dianggap tokoh berpengaruh yang terlibat dalam berbagai kebijakan ayahnya.