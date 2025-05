Korsel dan AS Akhiri

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah menyelesaikan "diskusi teknis" untuk membahas berbagai isu perdagangan antara kedua negara termasuk kebijakan tarif, pada hari Kamis (01/05).Pertemuan tersebut berlangsung selama dua hari di Washington DC, sejak hari Selasa (30/04) lalu. Pertemuan dilakukan oleh Delegasi Korea Selatan yang dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Jang Sung-gil bersama para pejabat dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).Rincian pembahasan belum dipublikasikan ke publik, namun seorang sumber diplomatik Korea Selatan menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyusun kerangka kerja negosiasi antara kedua negara sebagai persiapan bagi perundingan skala penuh di masa mendatang.Diskusi teknis tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat menteri “2+2” antara Korea Selatan dan AS yang digelar pada tanggal 24 April lalu.Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun kesepakatan 'paket Juli' sebelum batas waktu 8 Juli, yang ditetapkan setelah Presiden AS Donald Trump menangguhkan kebijakan tarif timbal balik selama 90 hari.