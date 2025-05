Seniman Korsel Terpilih Sebagai '100 Pemimpin Asia Pasifik' dari Gold House

Photo : KBS News

Tokoh-tokoh seniman Korea Selatan terpilih sebagai 'pemimpin di wilayah Asia Pasifik yang berpengaruh di Amerika Serikat'.Badan budaya non-komersial di AS, Gold House mengumumkan daftar 'A100' yang terdiri dari 100 orang ternama yang berpengaruh besar di bidang budaya dan sosial di wilayah Asia Pasifik tiap tahun.Di dalam daftar tersebut, terdapat sutradara Bong Joon-ho dari film 'Parasite' dan 'Mickey 17', sutradara Hwang Dong-hyuk dari serial 'Squid Game', aktor Lee Byung-hun, aktor Lee Jung-jae, grup 'Seventeen', 'Aespa', anggota BLACKPINK Rose dan Lisa, dan lainnya.Selain itu, nama penulis novel Han Kang yang meraih Nobel Sastra, gamer profesional Faker, dan lainnya juga terdapat di dalam daftar 'A100' untuk tahun 2025 ini.Khusus penulis Lee Min-jin dari novel berjudul "Pachinko", ia terpilih di sektor 'Gold Legends' yang menghargai kontribusi seumur hidup di wilayah Asia Pasifik.Gold House adalah organisasi nirlaba yang mendukung tokoh budaya dan seni di kawasan Asia Pasifik.