Meski Belum Pasti, Kebijakan Tarif untuk Film Diprotes Keras

Photo : YONHAP News

Gedung Putih Amerika Serikat menyatakan bahwa kebijakan pengenaan tarif 100 persen pada film yang diproduksi di luar AS yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump belum dipastikan.Meski belum dijelaskan secara rinci, kebijakan Trump tersebut mendapat protes keras dari industri perfilman AS.Selain itu, kebijakan untuk mengusir imigran ilegal bisa cepat berjalan karena pemerintah AS memutuskan untuk menganggarkan dana seribu dolar Amerika atau 1,4 juta won termasuk tiket pesawat terbang imigran ilegal yang meninggalkan AS dengan sukarela.Pemerintah AS memperkirakan bahwa langkah tersebut membutuhkan biaya lebih sedikit sekitar 70 persen dibandingkan langkah deportasi langsung oleh pemerintah.Namun, ada pihak lain yang mengkritik bahwa pemberian dana kepada imigran ilegal mengeluarkan dana terlalu besar. Pemerintah diminta memastikan terlebih dahulu sumber dananya.