Cadangan Devisa Korsel Tercatat 404 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan bulan April lalu menurun hampir 5 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya, mempertahankan angka 400 miliar dolar AS.Menurut laporan Cadangan Devisa per Akhir April yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada Kamis (08/05), cadangan devisa bulan lalu tercatat sebesar 404,67 miliar dolar AS.Angka ini menurun sebesar 4,99 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.BOK menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan penarikan simpanan valuta asing oleh lembaga keuangan yang biasa dilakukan pada akhir kuartal serta peningkatan transaksi swap valuta asing dengan Dana Pensiun Nasional untuk meminjamkan dolar.Dari segi komposisi cadangan devisa, surat berharga menurun sebesar 5,03 miliar dolar AS menjadi 356,5 miliar dolar AS, mencakup 88,1% dari total cadangan devisa.Simpanan berjangka menurun sebesar 930 juta dolar AS menjadi 23,23 miliar dolar AS, mencakup 5,7% dari total cadangan devisa.Pada akhir Maret, cadangan devisa Korea Selatan berada di peringkat ke-10 di dunia.China berada di peringkat pertama dengan 3 triliun 202,4 miliar dolar AS, diikuti Jepang di peringkat kedua dengan 1 triliun 230,7 miliar dolar AS.