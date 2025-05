Kim Hyun-jong Temui Pejabat Tinggi Gedung Putih dengan Membawa Pesan Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Kim Hyun-jong, Ketua Tim Tugas Keamanan Perdagangan Partai Demokrat Korea sekaligus penasihat diplomasi dan keamanan untuk kandidat Lee Jae-myung, mengunjungi Amerika Serikat (AS) dan menemui pejabat tinggi Gedung Putih.Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan bahwa akan diperlukan lebih banyak waktu terkait masalah negosiasi perdagangan.Dalam wawancara dengan KBS di depan Gedung Putih di Washington, D.C. pada tanggal 8 Mei, Kim mengatakan bahwa dirinya telah menyinggung isu tarif suku cadang mobil yang harus diselesaikan secara berimbang dan dapat diterima oleh Korea Selatan sebagai negara sekutu dan mitra perdagangan bebas.Dalam kesempatan yang sama, ia menekankan pentingnya aliansi Korea Selatan dan AS, serta perlunya penguatan serta pengeratan hubungan kolaborasi Korea Selatan, AS dan Jepang.Kim juga menyampaikan kepada AS bahwa kandidat Lee Jae-myung dan Partai Demokrat Korea menganggap aliansi Korea Selatan dan AS sangat penting dan harus diperkuat serta kerja sama trilateral Seoul, Washington dan Tokyo pun perlu diperkuat.Kim menilai pertemuan tersebut merupakan kesempatan untuk saling memahami selain menerangkan kebijakan diplomasi Partai Demokrat Korea dan mendengarkan harapan AS terhadap Korea Selatan.Kim Hyun-jong adalah pakar perdagangan dan negosiasi yang diakui secara luas, dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kantor Keamanan Nasional Korea. Ia pernah menjadi kepala urusan perdagangan dalam pemerintahan Roh Moo-hyun dan Moon Jae-in, dan dipandang sebagai tokoh penting dalam bidang diplomasi dan keamanan jika Lee Jae-myung terpilih sebagai presiden.