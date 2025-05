Negosiasi Perdagangan AS dan China Berjalan Produktif

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent menyatakan hari Minggu (11/05) bahwa AS dan China telah membuat 'kemajuan substansial' dalam negosiasi perdagangan putaran pertama.Menurut laporan dari Kantor Berita Reuters dan AFP, Menteri Bessent mengatakan kepada wartawan setelah negosiasi selama dua hari yang berlangsung di Jenewa, Swiss selesai, pihaknya akan memberikan rincian mengenai hasil pertemuan pada Senin (12/05).Dia juga menekankan bahwa pertemuan dengan delegasi China yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri China He Lifeng sangatlah produktif.Ketua Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer juga menilai hasil pertemuan dengan China tersebut sebagai negosiasi yang sangat konstruktif, dan perbedaan antara dua negara tidaklah besar.