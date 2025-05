Penjabat Presiden Lee Ju-ho Menggelar Pertemuan Strategi Keamanan Ekonomi

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden, Lee Ju-ho meminta kepada kementerian terkait agar melakukan negosiasi perdagangan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan prinsip pemahaman yang saling menguntungkan dan memaksimalkan kepentingan negara.Di dalam pertemuan untuk strategi keamanan ekonomi hari Senin (12/05), Penjabat Presiden Lee memerintahkan agar melakukan persiapan dengan saksama dalam negosiasi dengan AS yang berbasis hasil pertemuan dengan negara-negara lain, termasuk kesepakatan perdagangan antara AS dan Inggris.Lee juga meminta komunikasi perwakilan tetap menyampaikan hasil negosiasi kepada parlemen dan masyarakat.Pihak-pihak terkait yang hadir dalam pertemuan juga membahas persiapan Pertemuan Menteri Perdagangan yang tergabung dalam APEC yang dijadwalkan digelar pada pekan ini. Selain itu, diskusi teknis terkait langkah menghadapi kebijakan tarif AS juga dibahas.