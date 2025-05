Film Pendek dari Korsel Ambil Bagian di Festival Film Internasional Cannes ke-78

Photo : YONHAP News

Festival Film Internasional Cannes ke-78 dibuka pada hari Selasa (13/05). Festival dimulai dengan penayangan film pembuka “Leave One Day”, karya debut dari sutradara Perancis Amelie Bonnin. Hal ini menjadi kali pertama karya debut menjadi karya pembuka di festival.Ada 21 karya film yang bersaing di kompetisi utama, diantaranya film karya sutradara bersaudara Jean-Pierre & Luc Dardenne berjudul "The Young Mother's Home", film "Alpha" dari Julia Ducournau, film berjudul "The Phoenician Scheme" dari Wes Anderson, dan lainnya.Aktris legendaris Perancis, Juliette Binoche diangkat sebagai Presiden Dewan Juri, dan sutradara Korea Selatan, Hong Sang-soo juga mengambil bagian di Dewan Juri bersama aktris Amerika Serikat Halle Berry, aktor AS Jeremy Strong, sutradara India Payal Kapadia, dan lainnya.Walaupun film berdurasi panjang Korea Selatan tidak diundang ke festival kali ini, namun animasi pendek berjudul "Glasses" dari sutradara Jung Yu-mi dan film pendek dari sutradara Huh Ga-young berjudul "First Summer" diundang ke seksi 'La Cinef'.Sementara, aktor legendaris Robert De Niro akan menerima penghargaan kehormatan tertinggi dari Festival Film Cannes atas pencapaian sepanjang kariernya.