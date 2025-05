Photo : YONHAP News

Pameran budaya "Jongmyo Jeryeak Sing for The Joseon Dynasty" dibuka di Korean Cultural Center Indonesia (KCCI) di Jakarta pada hari Senin (12/05).Jongmyo Jeryeak adalah pertunjukan musik, lagu, dan tarian yang dipersembahkan dalam upacara penghormatan terhadap arwah para raja dan ratu Dinasti Joseon di kuil Jongmyo, Seoul.Jongmyo Jeryeak tidak hanya merupakan warisan budaya biasa, tetapi juga telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO.Dalam acara ini terdapat 50 unit benda meliputi alat musik, baju tradisional, dan barang lainnya yang berkaitan dengan Jongmyo Jeryeak yang dipamerkan.Selain itu, para pengunjung bisa melihat sejumlah buku termasuk buku berjudul "Akhakgwebeom" yang berisi peraturan dari lembaga yang menangani musik awal kerajaan Joseon 'Akhak', dan juga mempelajari langsung tarian tradisional Korea.Pameran kali ini dirancang oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan sebagai salah satu proyek untuk memperkenalkan seni budaya Korea ke seluruh dunia, melalui 'Touring K-Arts'.Pameran "Jongmyo Jeryeak Sing for The Joseon Dynasty" di Indonesia berlangsung sampai tanggal 8 Juli mendatang. Selanjutnya pameran tersebut akan di gelar di Beijing, China.