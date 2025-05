AS dan China Pangkas Tarif Selama 90 Hari

Photo : EPA·AP / YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dan China menyepakati pemangkasan tarif impor produk masing-masing negara untuk sementara waktu sebagai hasil negosiasi perdagangan yang berlangsung sejak tanggal 10 Mei lalu di Jenewa, Swiss.Pada hari Senin (12/05), dua negara tersebut mengumumkan hasil negosiasi perdagangan tingkat tinggi untuk menurunkan tarif tinggi terhadap masing-masing negara selama 90 hari ke depan.Sesuai kesepakatan tersebut, AS menurunkan tarif terhadap China sebesar 30 persen dari 145 persen selama 90 hari ke depan.China juga memangkas tarif terhadap AS sebesar 10 persen dari 125 persen pada saat ini untuk periode yang sama.Selain itu, dua negara akan melanjutkan konsultasi tingkat kerja atau pertemuan tingkat tinggi untuk membahas tarif yang diterapkan terhadap produk masing-masing.AS dan China berhasil mencapai kesepakatan karena hubungan perdagangan dan ekonomi dua negara berpengaruh besar pada ekonomi global.Mereka juga menambahkan bahwa pihaknya akan melanjutkan komunikasi yang berkelanjutan berbasis kerja sama dan semangat yang saling menghargai untuk memecahkan masalah perdagangan.