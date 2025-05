Korsel dan AS Bahas Perdagangan di Pertemuan APEC

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Cheong In-kyo bertemu dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Jamieson Greer pada hari Kamis (15/05) untuk mendiskusikan tarif dan isu-isu perdagangan lainnya.Kedua belah pihak akan bertemu di sela-sela pertemuan menteri perdagangan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), yang dimulai pada hari Kamis di Pulau Jeju selama dua hari.Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas tarif AS yang diberlakukan terhadap Korea Selatan, dan cara-cara untuk memperkuat kerja sama perdagangan bilateral.Kementerian perdagangan mengatakan bahwa Cheong menanyakan tentang negosiasi tarif AS dengan negara-negara besar lainnya dan membahas masalah perdagangan yang tertunda antara Seoul dan Washington.Pada hari Rabu (14/05), kepala biro kebijakan perdagangan kementerian dan pejabat USTR mengadakan diskusi tingkat kerja dengan Greer yang akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Ahn Duk-geun pada hari Jumat (16/05).Sementara itu, Greer dijadwalkan bertemu pada hari Jumat dengan kepala eksekutif HD Hyundai Heavy Industries dan Hanwha Ocean, pembuat kapal terkemuka di Korea Selatan.