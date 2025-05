Kehadiran Militer AS di Korsel Untuk Hadapi Ancaman China Dan Rusia

Photo : YONHAP News

Komandan Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) menekankan perlunya kehadiran berkelanjutan pasukan AS di Korea Selatan untuk menghadapi ancaman dari China dan Rusia.Komandan Xavier Brunson menyampaikan pandangan tersebut pada Kamis (15/05) selama acara 2025 Land Forces Pacific Symposium and Exhibition yang digelar oleh Asosiasi Angkatan Darat AS (AUSA) di Hawaii.Brunson menyatakan bahwa pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan memainkan peran penting dalam mengatasi apa yang ia sebut sebagai “tirani jarak (tyranny of distance),” yang menyulitkan operasi militer di kawasan Indo-Pasifik yang luas.Selanjutnya ia menegaskan pentingnya posisi geografis strategis Korea Selatan, dengan mengatakan bahwa negara tersebut adalah sekutu AS yang paling dekat dengan Beijing. Ia juga menyamakan Korea Selatan dengan sebuah pulau atau kapal induk tetap yang berada di antara Jepang dan daratan China.Brunson menuturkan bahwa kehadiran USFK mengubah perhitungan strategis para pemimpin Korea Utara, Rusia, dan China, dan memberlakukan biaya terhadap mereka, serta menyediakan berbagai opsi bagi para pejabat tinggi dan pemimpin senior AS dalam situasi konflik apa pun.Lebih lanjut dikatakan bahwa USFK tidak hanya berfokus pada menghadapi Korea Utara, melainkan sebagai bagian kecil dari strategi Indo-Pasifik yang lebih luas, juga berfokus pada operasi, aktivitas, dan investasi di kawasan tersebut.Pernyataan tersebut memang menjadi sorotan karena berkaitan dengan fleksibilitas strategis yang dimiliki USFK.