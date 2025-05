Budaya Jimin dan Jungkook BTS Raih Penghargaan Dalam BMI Pop Awards 2025

Dua orang anggota boyband BTS asal Korea Selatan, Jungkook dan Jimin menjadi pemenang di ajang penghargaan musik pop Amerika BMI Pop Awards 2025.



Menurut situs resmi BMI pada Kamis (16/05), Jimin dan Jungkook terpilih sebagai pemenang dalam kategori “Most Performed Songs of the Year” pada ajang 2025 BMI Pop Awards yang digelar pada 13 Mei.



Jimin dan Jungkook masing-masing unggul di dua lagu. Lagu Jimin BTS "Like Crazy" dan "Who" dan untuk lagu Jungkook "Standing Next To You" dan "3D".



Kategori "Most Performed Songs of the Year" dalam ajang BMI Pop Awards diberikan kepada 50 lagu teratas yang paling sering diputar dan disiarkan sepanjang tahun di berbagai platform di Amerika Serikat, termasuk radio, televisi, pertunjukan langsung, dan layanan digital.



Tahun ini, sebanyak 51 lagu terpilih untuk menerima penghargaan tersebut.



Sementara itu, Jungkook berhasil meraih penghargaan dalam kategori ini untuk tiga tahun berturut-turut, dengan lagu kolaborasinya dengan Charlie Puth "Left and Right" pada 2023, serta lagu "Seven" yang dirilis pada 2024.