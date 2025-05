Bessent: Tarif Kembali ke Level 2 April Jika Negara Tidak Berunding dengan 'Itikad Baik'

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent telah mengingatkan bahwa negara-negara dapat akan menghadapi tarif resiprokal sesuai dengan yang telah diumumkan pada tanggal 2 April jika mereka gagal bernegosiasi dengan AS dengan “itikad baik”.Bessent mengeluarkan pernyataan tersebut pada hari Minggu (19/05) dalam sebuah program berita NBC, ketika ditanya tentang pernyataan Presiden AS, Donald Trump baru-baru ini bahwa negara-negara harus menunggu surat dari Bessent mengenai tingkat tarif masing-masing.Bessent mengatakan jika negara-negara tidak bernegosiasi dengan itikad baik, mereka akan menerima surat yang menentukan tarif mereka. Dia berharap semua pejabat akan bernegosiasi dengan itikad baik.Ketika ditanya dalam sebuah wawancara terpisah dengan CNN mengenai ekspektasi Amerika Serikat tentang berapa banyak negara yang diperkirakan akan mengumumkan perjanjian perdagangan, Bessent mengatakan bahwa hal ini tergantung padaapakah negara-negara tersebut bernegosiasi dengan itikad baik.Ia mengatakan bahwa AS fokus untuk memperkuat kesepakatan dengan 18 mitra dagang penting.