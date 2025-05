Delegasi Pemerintah Seoul Berpartisipasi di Organisasi Kesehatan Dunia Ke-78

Photo : YONHAP News

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan menyatakan bahwa delegasi pemerintah Seoul berpartisipasi di Majelis Kesehatan Dunia ke-78 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang digelar di Jenewa, Swiss pada tanggal 19-27 Mei.Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, Cho Kyu-hong akan meminta peningkatan kerja sama antarnegara anggota WHO di rapat yang berlangsung pada tanggal 19-21 Mei mendatang.Selain itu, Menteri Cho bertukar pandangan bersama wakil dari negara anggota WHO mengenai anggaran program WHO untuk tahun 2026-2027, Perjanjian Pandemi WHO, kerja sama kebijakan di bidang kesehatan, dan lainnya.Sementara, Ketua Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, Jee Young-mi akan membahas peningkatan peran Korea Selatan di bidang keamanan kesehatan dunia melalui pertemuan dengan pejabat utama dari WHO.Menteri Cho mengatakan bahwa kerja sama yang erat antara negara anggota WHO sangat dibutuhkan untuk menghadapi isu kesehatan dunia meliputi krisis penyakit menular jenis baru, bencana alam, dan lainnya.Menurut Cho, Korea Selatan akan terus mencari langkah tegas untuk memecahkan isu kesehatan dunia.