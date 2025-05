Penjabat Presiden Lee Ju-ho Menggelar Pertemuan Strategi dan Keamanan Ekonomi

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden Lee Ju-ho memberi perintah kepada kementerian terkait agar bernegosiasi dengan Amerika Serikat dengan serius untuk mencapai kesepakatan sampai periode penangguhan penerapan tarif resiprokal yang berakhir pada tanggal 9 Juli mendatang.Di dalam pertemuan strategi dan keamanan ekonomi hari Senin (19/05), Penjabat Presiden Lee menyatakan bahwa pemerintah Seoul harus bernegosiasi dengan AS untuk kepentingan negara berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan melalui kerja sama erat dengan kementerian terkait.Dia juga meminta untuk melakukan komunikasi dengan parlemen dan masyarakat mengenai proses negosiasi dengan AS.Peserta dalam pertemuan tersebut juga membagikan hasil pembahasan Menteri Perdagangan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang digelar di pulau Jeju pada tanggal 16 Mei lalu.Mereka membahas langkah lanjutan untuk diskusi teknis tahap kedua dengan AS yang berlangsung di Washington D.C AS selama tiga hari mulai tanggal 21 Mei mendatang.