AS: Korut Tidak Kooperatif Melawan Terorisme

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) kembali menetapkan Korea Utara sebagai 'negara yang tidak kooperatif dalam melawan terorisme'.Menurut laporan Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) hari Sabtu (17/05) lalu, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengkritik bahwa penetapan kembali Korea Utara sebagai 'negara yang tidak kooperatif dalam melawan terorisme' selama 29 tahun oleh AS merupakan provokasi politik AS.Juru Bicara Kemenlu Korut menyatakan bahwa aksi yang dilakukan AS tidak perlu dan tidak efektif karena akan berdampak pada membesarkan rasa permusuhan antara Korut dan AS.Mereka menilai kampanye anti terorisme AS sebagai sarana ikut campur urusan dalam negeri negara lain, langkah ilegal, tidak adil, kekerasan politik dan tindakan teror.Pyongyang mengancam bahwa pihaknya tidak berdiam saja terhadap percobaan apapun dari luar negeri untuk mengganggu hak kedaulatan dan keamanan negara, sehingga akan mengambil langkah lanjutan atas provokasi AS yang bermusuhan.