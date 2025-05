Korsel dan AS Gelar Putaran Kedua Pembicaraan Dagang di Washington

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) memulai putaran baru pembicaraan tingkat kerja di Washington D.C. pada Selasa (20/05) untuk membahas tarif timbal balik AS dan isu perdagangan lainnya.Menurut sumber yang mengetahui perundingan tersebut, delegasi Korea Selatan yang dipimpin Chang Sung-gil tiba di AS pada hari yang sama dan memulai putaran kedua diskusi teknis dengan pejabat dari Kantor Perwakilan Dagang AS.Pembicaraan ini berlangsung 19 hari setelah pertemuan pertama yang digelar di Washington pada 30 April hingga 1 Mei.Pejabat dari kementerian perdagangan, pertanian, kelautan, keuangan, dan luar negeri Korea Selatan ikut serta dalam perundingan yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (22/05).Pertemuan tersebut fokus pada enam isu utama, yakni keseimbangan perdagangan, hambatan non-tarif, keamanan ekonomi, perdagangan digital, aturan negara asal barang, dan pertimbangan komersial.Diskusi ini diperkirakan menjadi negosiasi terakhir yang dilakukan secara lanngsung sebelum pemilu Presiden Korea Selatan 3 Juni.