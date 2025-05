Kepala JCS dan Mitra Barunya dari AS Sepakat untuk Perkuat Kerja Sama Keamanan Trilateral dengan Jepang

Photo : YONHAP News

Pejabat militer tertinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar pembicaraan via telepon untuk pertama kalinya guna membahas situasi keamanan di Semenanjung Korea dan isu aliansi yang tengah berjalan.Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) pada Rabu (20/05), Kepala JCS, Kim Myung-soo berbicara dengan mitra barunya dari AS, John Daniel Caine pada Selasa (19/05) kemarin. Ini merupakan komunikasi pertama sejak Caine resmi menjabat.Keduanya sepakat bahwa situasi keamanan di Semenanjung Korea saat ini tetap stabil, dan postur pertahanan gabungan kedua negara dalam kondisi solid.Mereka juga menekankan pentingnya membangun kemampuan dan kesiapan untuk merespons ancaman yang meningkat dari Korea Utara, termasuk ancaman nuklir, rudal, dan siber, di tengah hubungan antara Pyongyang dan Moskow yang semakin erat.Kim menyerukan aliansi Korea Selatan-AS diperkuat dengan kerja sama supaya menjadi aliansi terkuat dan paling ideal di dunia, serta pilar utama perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik.JCS menambahkan bahwa kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan trilateral dengan Jepang melalui pertemuan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan-AS-Jepang yang dijadwalkan berlangsung di Korea Selatan pada Juli mendatang.