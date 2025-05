Korsel dan AS Bahas Perluasan Kerja Sama Sistem Pertahanan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat dilaporkan sepakat untuk memperluas kerja sama MRO (perawatan, perbaikan, dan operasional) sistem persenjataan, dari sebelumnya yang terbatas pada kapal perang, kini juga mencakup pesawat tempur dan tank.Menurut Kepala Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA), Seok Jong-gun yang mengunjungi Washington D.C., AS, pada 19-20 Mei waktu setempat, bertemu dengan mitranya dari pihak AS guna membahas penguatan kerja sama MRO antara kedua negara.Seorang pejabat senior DAPA menyatakan, saat ini perawatan dan perbaikan MRO terhadap pesawat tempur dan tank milik Pasukan AS di Korea Selatan sudah dilakukan di dalam negeri, dan tingkat kepuasan dari pihak militer AS cukup tinggi.Selanjutnya dia menambahkan kedua belah pihak tengah berdiskusi mengenai kemungkinan perluasan layanan MRO ini ke pesawat tempur dan tank milik pasukan AS yang ditempatkan di wilayah lain.Selain itu, selama kunjungannya ke Washington, Kepala DAPA Seok juga bertemu dengan sejumlah pejabat penting dari Departemen Angkatan Laut dan Departemen Pertahanan AS untuk membahas kerja sama antara Korea Selatan dan AS di bidang pembangunan kapal perang dan layanan MRO.Dia menambahkan bahwa di tengah situasi dimana AS menekankan pentingnya kerja sama dengan Korea Selatan di sektor industri galangan kapal, diperlukan upaya untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna memasuki pasar pertahanan AS serta memperluas cakupan kerja sama tersebut.