Korsel dan Produsen Semikonduktor Ingatkan AS terhadap Kebijakan Tarif

Photo : YONHAP News

Negara-negara dan perusahaan-perusahaan produsen semikonduktor utama di seluruh dunia dilaporkan telah menyatakan kekhawatiran dan mendesak agar pemerintah Amerika Serikat menahan diri terkait penerapan tarif semikonduktor.Menurut Federal Register AS pada hari Rabu (21/05), hingga tanggal 7 Mei, Departemen Perdagangan AS telah menerima 206 komentar terkait investigasi Undang-Undang Perluasan Perdagangan Pasal 232 mengenai semikonduktor impor, peralatan manufaktur, dan produk turunannya.Pemerintah Korea Selatan menekankan dalam komentar yang disampaikannya bahwa AS dan Korea Selatan memiliki hubungan yang saling melengkapi, karena Korea Selatan mengekspor chip memori ke AS dan mengimpor chip logika dan peralatan manufaktur semikonduktor AS.Korea Selatan mengingatkan bahwa pengenaan tarif AS dapat merusak hubungan tersebut dan pada akhirnya melemahkan industri semikonduktor AS.Korea Selatan juga menekankan bahwa memori bandwidth tinggi dan memori akses acak dinamis yang canggih merupakan komponen penting dari infrastruktur kecerdasan buatan Amerika Serikat, dan menyerukan pendekatan “strategis dan hati-hati” dari AS.Pemerintah Seoul meminta “pertimbangan khusus” dari AS, dengan mengatakan bahwa karena perusahaan Korea Selatan yang membangun pabrik semikonduktor di AS mau tidak mau harus mengimpor peralatan dan bahan manufaktur semikonduktor untuk sementara waktu, tarif dapat berdampak negatif pada investasi mereka di AS.Jepang, Taiwan, China dan Uni Eropa juga mengajukan pendapat seperti perusahaan-perusahaan yang ada di AS.