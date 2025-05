Pasar Musik Digital Korsel Tumbuh Hampir Dua Kali Lipat dalam Empat Tahun

Photo : YONHAP News

Pasar musik digital di Korea Selatan dilaporkan meningkat hampir dua kali lipat pada 2023 dibandingkan empat tahun sebelumnya.Menurut laporan analisis mendalam tentang pasar streaming musik domestik dan internasional yang diterbitkan oleh Asosiasi Hak Cipta Musik Korea (KOMCA) pada Kamis (22/05), pasar musik digital Korea Selatan, termasuk streaming dan unduhan meningkat sebesar 90,5%, 692 juta dolar AS pada tahun 2019 menjadi 1,318 miliar dolar AS pada tahun 2023.Secara khusus, pasar streaming mengalami lonjakan tajam sebesar 95,6%, dari 661 juta dolar AS menjadi 1,293 miliar dolar AS.Menurut KOMCA, volume pasar musik digital Korea Selatan kini telah melampaui Jepang yang bernilai sekitar 900 miliar won. Peningkatan pertumbuhan pasar secara keseluruhan sangat didorong oleh segmen streaming.Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa pasar musik digital Korea Selatan akan tumbuh menjadi 1,695 miliar dolar AS pada tahun 2027.Namun, KOMCA menyatakan meskipun pasar digital mengalami pertumbuhan pesat, pendapatan yang dibagikan kepada para pencipta masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara maju.Dalam pembagian pendapatan dari layanan streaming, porsi yang diterima pencipta lagu per lagu di Amerika Serikat adalah 12,3%, di Inggris 16%, dan di Jerman 15%, jauh lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan yang hanya 10,5%.KOMCA mengkritik bahwa angka tersebut berada pada 1,8-5,5%, lebih rendah dari negara-negara utama lainnya, dan tidak pantas bagi negara yang dikenal sebagai pusat K-pop.Laporan tersebut juga mencatat bahwa sebagian besar platform streaming utama di Korea Selatan memiliki struktur vertikal yang mencakup produksi, distribusi, dan penjualan. Oleh karena itu pelaku usaha platform streaming mengantongi lebih dari 83% pendapatan dari satu lagu.