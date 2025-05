Korsel-AS Lakukan Latihan Bersama untuk Mobilitas Medis

Photo : YONHAP News

Komando Bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat, Rabu (22/05) mengumumkan bahwa mereka telah melakukan latihan lapangan dukungan medis gabungan di wilayah Yeonpyeong dan Pyeongtaek, Gyeonggi.Latihan tersebut diikuti delapan unit dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Marinir Korea Selatan sementara dua unit dari militer AS.Latihan itu bertujuan untuk menguji sistem kerja sama dan dukungan antara kedua negara dalam memberikan pertolongan pertama kepada korban-korban yang terluka di medan tempur serta evakuasi menggunakan helikopter dan pesawat angkut dalam situasi darurat atau perang.Kolonel Kim Young-shin, Kepala Medis Komando Bersama, menyatakan bahwa latihan itu merupakan kesempatan berharga untuk memahami sistem dan kemampuan dukungan medis antara unit medis Korea Selatan dan AS sesuai dengan kondisi operasional di Semenanjung Korea, serta untuk meningkatkan kemampuan interaksi satu sama lain.Kolonel Eric M. Swanson, perwira medis dari Komando Bersama Korea Selatan dan AS, juga menyampaikan harapannya bahwa latihan itu akan semakin memperkuat sistem kerja sama dukungan medis antara tentara Korea Selatan dan AS dalam situasi perang.