AS Pertimbangkan Penarikan 4.500 Tentara dari Korea Selatan

Photo : KBS News

Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menarik ribuan tentaranya dari Korea Selatan.Mengutip dari pejabat pertahanan yang mengetahui hal tersebut, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis (22/05) bahwa Departemen Pertahanan AS sedang merencanakan untuk menarik sekitar 4.500 tentara AS dari Korea Selatan dan menempatkan mereka di tempat lain di wilayah Indo-Pasifik, dengan lokasi yang prospektif termasuk Guam.Para pejabat dilaporkan menyampaikan ide tersebut sebagai bagian dari tinjauan kebijakan informal yang mengkaji sikap Washington terhadap Korea Utara.Surat kabar tersebut mengatakan bahwa usulan penarikan pasukan tersebut belum dilaporkan kepada Presiden AS, Donald Trump dan masih menjadi salah satu ide yang sedang dibahas oleh para pejabat senior yang melakukan tinjauan kebijakan tersebut.Seorang juru bicara Pentagon dilaporkan mengatakan bahwa tidak ada pengumuman kebijakan yang akan dibuat terkait potensi pengurangan pasukan AS di Korea.