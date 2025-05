Isu Pemangkasan Militer AS Jelang Pemerintahan Baru di Korsel

Photo : YONHAP News

Laporan terbaru media Amerika Serikat mengenai rencana pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengurangi ribuan personel militer AS di Korea Selatan, diperkirakan akan memicu dampak signifikan, seiring dengan jelang pemerintahan baru di Korea Selatan.Harian Wall Street Journal (WSJ) pada Kamis (22/05) melaporkan dengan mengutip pejabat Departemen Pertahanan AS, bahwa Pentagon tengah membuat rencana untuk merelokasi sekitar 4.500 personel militer AS di Korea Selatan ke wilayah lain di kawasan Indo-Pasifik, termasuk wilayah AS di Guam.Di tengah kajian Departemen Pertahanan AS terkait penyesuaian penempatan pasukan AS secara global, laporan tersebut tampaknya mengindikasikan bahwa pasukan AS di Korea Selatan menjadi salah satu target utama pemangkasan.Kekhawatiran atas isu penarikan pasukan AS dari Korea Selatan akan kembali mencuat di bawah pemerintahan Trump periode kedua memang telah lama disuarakan baik di Korea Selatan maupun di AS.Kemunculan isu pengurangan jumlah pasukan AS di Korea Selatan saat ini dapat ditinjau dari tiga aspek, seperti strategi pertahanan AS, pandangan pribadi Presiden Trump terhadap penempatan pasukan di Korea Selatan, serta kemungkinan digunakannya isu ini sebagai kartu tawar dalam negosiasi dengan Korea Selatan.Sesuai dengan Perjanjian Pertahanan Bersama Korea Selatan dan AS, secara umum perlu adanya kesepakatan bilateral untuk memperluas peran dan jangkauan operasional pasukan AS di Korea Selatan, yang ditempatkan guna melindungi sekutunya dari ancaman Korea Utara.Dalam situasi seperti ini, pemerintahan Trump tampaknya menunjukkan niat untuk memulai relokasi pasukan AS di Korea Selatan secara sepihak, sebelum melalui prosedur rumit seperti konsultasi dengan pemerintah Korea Selatan.