Kemenhan Korsel Mengaku Belum Ada Pembahasan Pemangkasan Pasukan AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menegaskan bahwa tidak adanya pembahasan apaun antara Korea Selatan dan Amerika Serikat terkait penarikan pasukan AS dari wilayah Korea Selatan.Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas laporan media AS yang menyebut bahwa AS tengah meninjau pemangkasan sekitar 4.500 personel militer AS di Korea Selatan.Kementerian mengungkapkan bahwa pasukan AS di Korea Selatan merupakan kekuatan inti dari aliansi Korea Selatan dan AS, yang selama ini telah berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan sekitarnya. Selama ini aliansi militer fokus menjaga postur pertahanan gabungan yang kuat serta mencegah agresi dan provokasi dari Korea Utara.Selanjutnya kementerian menambahkan bahwa ke depan, Korea Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan AS guna mempertahankan arah kerja sama tersebut.Sebelumnya, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan pada Kamis (22/05) waktu setempat bahwa Departemen Pertahanan AS tengah mempertimbangkan rencana untuk memindahkan sekitar 4.500 dari total 28.500 personel militer AS yang saat ini ditempatkan di Korea Selatan ke wilayah lain di kawasan Indo-Pasifik, termasuk wilayah AS di Guam.