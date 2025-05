Pembicaraan Tingkat Kerja Korsel Dan AS Putaran Kedua Resmi Selesai

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat menyelesaikan diskusi putaran kedua tingkat kerja antara pemerintah kedua negara di Washington D.C, AS pada Kamis (22/05).Menurut sumber dari pemerintah, delegasi Korea Selatan yang dipimpin oleh Direktur Kebijakan Perdagangan di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Jang Sung-gil telah menggelar putaran kedua diskusi teknis selama tiga hari terakhir bersama para pejabat dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Departemen Perdagangan, dan lembaga terkait lainnya.Agenda utama dalam pembicaraan itu berfokus pada penyesuaian tarif berdasarkan jenis produk dan tarif timbal balik antarnegara yang tengah didorong oleh pemerintahan Donald Trump.Kedua belah pihak melanjutkan pembahasan yang fokus pada enam bidang utama, sebagaimana disepakati dalam pertemuan tingkat menteri perdagangan Korea Selatan dan AS yang berlangsung di Jeju pada 16 Mei lalu. Bidang-bidang tersebut mencakup perdagangan yang seimbang, kebijakan non-tarif, keamanan ekonomi, perdagangan digital, asal barang, serta pertimbangan komersial.Dalam pertemuan tersebut, pihak AS diketahui telah menyampaikan secara rinci sejumlah permintaan terkait penghapusan hambatan non-tarif di Korea Selatan.Meski kedua pihak belum mengumumkan jadwal lanjutan untuk diskusi teknis putaran ketiga, tetapi pertemuan berikutnya diperkirakan akan berlangsung setelah pemerintahan baru Korea Selatan resmi terbentuk setelah pemilu.Pemerintahan baru akan melangsungkan negosiasi lanjutan berdasarkan hasil diskusi teknis putaran pertama dan kedua, guna mencapai kesepakatan yang lebih konkret.