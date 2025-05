Won Menguat ke Level Tertinggi dalam 7 Bulan terhadap Dolar AS

Mata uang won Korea Selatan menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan mencapai level tertingginya dalam tujuh bulan terakhir.Menurut pasar valuta asing Seoul pada Minggu (25/05), nilai tukar penutupan won tercatat di angka 1.366,5 per dolar AS dalam perdagangan semalam pada Jumat (23/05).Dalam hal harga penutupan semalam, posisi ini menjadi yang terkuat sejak 16 Oktober tahun lalu, ketika nilai tukar terserbut sempat berada di 1.364,5 won per dolar AS.Mata uang won kini kembali ke level sebelum pemilu presiden AS pada November tahun lalu dan krisis darurat militer Desember 2024.Selama sepekan terakhir, won menguat 2,45 persen terhadap dolar AS, menjadikannya mata uang dengan penguatan terbesar kedua di antara mata uang utama seperti euro, yuan, dan dolar Taiwan.