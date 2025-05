AS Sampaikan Enam Bidang Utama dalam Diskusi Teknis Bahas Tarif dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya pada hari Senin (26/05) menyatakan dalam diskusi teknis tahap kedua yang digelar di Washington D.C pekan lalu, Amerika Serikat dan Korea Selatan sudah saling menyatakan dengan konkret mengenai permintaan masing-masing negara soal kebijakan tarif.Menurut seorang pejabat kementerian tersebut, dua pihak membahas di enam bidang utama yang telah disepakati, yaitu perdagangan seimbang, tindakan non-tarif, keamanan ekonomi, perdagangan digital, asal produk, dan pertimbangan komersial.Dia menjelaskan bahwa pihak AS menyampaikan permintaan terkait enam bidang tersebut kepada Seoul untuk pertama kali.Atas permintaan tersebut, Korea Selatan juga menyampaikan pernyataan bahwa tarif yang telah diterapkan untuk otomotif, baja dan lainnya, serta tarif yang baru akan dikenakan di masa depan, harus dicabut bersama dengan pencabutan tarif resiprokal dan tarif dasar senilai 10 persen.Seoul menekankan bahwa AS harus mempertimbangkan pernyataan Korea Selatan secara lebih khusus karena perjanjian perdagangan bebas antara dua negara telah ditandatangani.Di dalam diskusi kali ini, masalah aturan-aturan non tarif, batasan impor terhadap hasil pertanian, peternakan dan perikanan, dan lainnya juga dibahas.Jadwal diskusi teknis tahap ketiga antara dua negara akan ditetapkan setelah pemilihan presiden ke-21 Korea Selatan. Kesepakatan akan dibentuk oleh pemerintahan Trump dan Presiden Korsel yang baru.Pejabat tersebut mengatakan pemerintah Korea Selatan akan melakukan persiapan dengan saksama terhadap diskusi teknis tahap ketiga agar pemerintah baru juga bisa melanjutkan pembahasan tanpa masalah untuk kepentingan nasional.