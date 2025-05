Kedubes AS Di Korsel Hentikan Sementara Wawancara Visa Pelajar

Photo : KBS News

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Korea Selatan dikonfirmasi tidak menerima permohonan visa pelajar untuk sementara waktu.Kebijakan tersebut diterapkan menyusul langkah Departemen Luar Negeri AS yang menghentikan sementara proses wawancara visa pelajar guna memeriksa media sosial bagi calon mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi di negara tersebut.Seorang sumber diplomatik menyatakan bahwa Kedutaan Besar AS di Korea Selatan telah menghentikan penjadwalan tambahan untuk wawancara visa pelajar dan peserta program pertukaran. Ia lebih lanjut mengatakan, saat ini pengajuan tidak dapat dilakukan dan harus menunggu hingga waktu pengajuan berikutnya.Namun, dilaporkan bahwa wawancara yang sudah dijadwalkan sebelumnya tetap akan berlangsung sesuai rencana, dan hanya permohonan baru yang dihentikan untuk sementara waktu.Sumber tersebut menjelaskan bahwa belum diketahui secara pasti hingga kapan penghentian permohonan tambahan ini akan berlangsung, namun tampaknya akan mengikuti arahan atau pedoman yang berlaku.Menurut media politik Amerika, Politico, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio pada Selasa (27/05), menginstruksikan penangguhan penjadwalan bagi pelamar visa pelajar dan pertukaran sementara sebagai bagian dari persiapan untuk memperluas pemeriksaan media sosial terhadap mahasiswa internasional, sebagaimana tercantum dalam pernyataan internal mereka.Dalam pernyataan internal yang ditandatangani Rubio, ia memerintahkan semua kedutaan dan konsulat tidak menjadwalkan wawancara tambahan bagi pemohon visa pelajar maupun program pertukaran hingga aturan baru yang berisi panduan lebih lanjut dikeluarkan.