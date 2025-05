Komandan USFK Bantah Isu Pemangkasan Pasukan Di Korsel

Photo : YONHAP News

Di tengah laporan media terbaru yang menyebut bahwa Washington tengah meninjau pemangkasan kehadiran militernya di Korea Selatan, Komandan Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK), Jenderal Xavier Brunson, meredam kekhawatiran tersebut.Selama seminar daring yang diadakan oleh Institute for Corean-American Studies (ICAS) pada Selasa (27/05), Jenderal Brunson menyatakan bahwa Ketua Kepala Staf Gabungan AS belum memberitahunya mengenai rencana tersebut.Sebelumnya pada pekan lalu, Wall Street Journal melaporkan bahwa para pejabat senior Departemen Pertahanan AS kini tengah menyiapkan rencana untuk merelokasi sekitar 4.500 tentara AS yang saat ini ditempatkan di Korea Selatan ke wilayah lain.Pasukan AS di Korea Selatan (USFK) merilis pernyataan yang membantah laporan tersebut dan menegaskan kembali komitmennya terhadap pertahanan Korea Selatan.Jenderal Brunson juga menekankan pentingnya kehadiran strategis USFK dalam menahan laju ekspansi militer yang dilakukan China dan Rusia.