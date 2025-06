Photo : YONHAP News

Pementasan musikal ciptaan Korea Selatan berjudul "Maybe Happy Ending" yang ditampilkan di Broadway New York, Amerika Serikat berhasil memenangkan enam penghargaan di sebuah acara penghargaan industri pementasan AS.Di dalam acara penganugerahan The Drama Desk Awards ke-69 yang digelar di New York pada hari Senin (02/06), musikal tersebut menerima penghargaan dari enam bidang meliputi Outstanding Musical, Outstanding Direction of a Musical, Outstanding Music, Outstanding Lyrics, Outstanding Book of a Musical, dan Outstanding Scenic Design of a Musical.Musikal "Maybe Happy Ending" menerima paling banyak penghargaan di dalam The Drama Desk Awards tahun ini.Drama Desk Awards adalah acara penganugerahan di dunia pementasan yang diselenggarakan oleh Drama Desk, sebuah kelompok yang terdiri dari kritikus, penulis, dan tokoh-tokoh terkait penerbitan sejak tahun 1955 lalu."Maybe Happy Ending" menceritakan kisah cinta antara robot yang dibuat untuk membantu manusia di masa depan bernama Oliver dan Claire.Musikal tersebut dipentaskan di Korea Selatan untuk pertama kali pada tahun 2016 lalu, dan masuk ke pasar Broadway setelah dipentaskan di Teater Belasco di Manhattan, New York pada bulan November tahun lalu.